بلينكن: نعتقد أنه على السلطة الفلسطينية دعوة الشركاء الدوليين للمساعدة في إنشاء إدارة موقتة في غزة وإدارتها بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

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