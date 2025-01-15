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o
البقاع
17
o
الجنوب
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o
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o
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o
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22
o
متن
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اردوغان: على جميع الدول "رفع أياديها" عن سوريا وتركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية
آخر الأخبار
2025-01-15 | 05:08
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اردوغان: على جميع الدول "رفع أياديها" عن سوريا وتركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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