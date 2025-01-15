كتلة تجدد: هذه الحكومة يجب أن تبنى على أسس وثوابت ويجب أن تكون مهمتها بناء الصفحة الجديدة ولأن المهمة سياسية وتقنية نتمتنى أن تضم الحكومة أكبر عدد من الكتل السياسية واذا شارك الجميع فيها يكون الأمر أفضل

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