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o
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o
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o
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o
متن
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رويترز: العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم سيعتمد على عدد الرهائن المفرج عنهم وقد يتراوح بين 990 و1650 معتقلا فلسطينيا من بينهم رجال ونساء وأطفال
آخر الأخبار
2025-01-15 | 12:02
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رويترز: العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم سيعتمد على عدد الرهائن المفرج عنهم وقد يتراوح بين 990 و1650 معتقلا فلسطينيا من بينهم رجال ونساء وأطفال
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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