رويترز: العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم سيعتمد على عدد الرهائن المفرج عنهم وقد يتراوح بين 990 و1650 معتقلا فلسطينيا من بينهم رجال ونساء وأطفال

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