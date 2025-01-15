إيهاب مطر لـ حوار المرحلة: تواصلت مع نواف سلام مساء الأحد وطمأنني بأن ترشيحه جدي وكان هناك عقبة بوجود ترشيح مخزومي الذي انسحب في اليوم التالي وبالنسبة إلي لا وجود لأي رادار أو كلمة سر

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