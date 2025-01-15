إيهاب مطر لـ"حوار المرحلة": من الحكمة أن تتم دراسة الأمور بصورة دقيقة ولو علم ميقاتي بوجود كلمة سر قبيل الاستشارات لما كان استمر بترشيحه وحصد هذا العدد القليل من الأصوات

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