وزير الخارجية الإماراتي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أديب عبد المسيح للـLBCI: نحن نريد أن يكون الشريك الشيعي موجودا في الحكومة ومشاركا في العمل السياسي ورئيس الجمهورية السيادي يحفظ العيش المشترك وسيسهر على تطبيق الدستور وهو ضمانة أساسية ويلعب دوراً وراء الكواليس لطمأنة ثنائي "أمل" و"حزب الله"

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