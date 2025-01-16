نتنياهو: حماس تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة

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جان طالوزيان بعد لقائه نواف سلام ضمن الاستشارات النيابية: تركيبة الحكومة يجب ان تشبه مقدمة الدستور بأن لبنان بلد واحد لجميع ابنائه بصيغة العيش المشترك وعندها الحكومة ستحظى بثقة كل الشعب اللبناني واحترام المجتمع الدولي