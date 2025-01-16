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عماد الحوت بعد لقائه نواف سلام: وضعنا بعض الملفات بعهدة الرئيس المكلف وملف المودعين يجب ان يكون اساسيا ويجب الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية

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2025-01-16 | 11:35
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عماد الحوت بعد لقائه نواف سلام: وضعنا بعض الملفات بعهدة الرئيس المكلف وملف المودعين يجب ان يكون اساسيا ويجب الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية
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عماد الحوت بعد لقائه نواف سلام: وضعنا بعض الملفات بعهدة الرئيس المكلف وملف المودعين يجب ان يكون اساسيا ويجب الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الادارية

 
 
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