هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن تحصل إسرائيل خلال ساعات على قائمة أول 3 مخطوفات سيفرج عنهن غدا من غزة

المعطيات الأخيرة في شأن وقف إطلاق النار في غزة

المعطيات الأخيرة في شأن وقف إطلاق النار في غزة

الرئيس التركي: أبارك لشعب غزة هذا الاتفاق لأنهم قاوموا إسرائيل وصمدوا في ظل المجازر التي ارتكبت في حقهم والعالم بأسره أغلق عينيه عما كانت تقوم به إسرائيل في غزة