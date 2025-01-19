حماس: نؤكد إلتزامنا ببنود إتفاق وقف إطلاق النار وتأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الأولى لأسباب فنية ميدانية

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آمال شحادة للـLBCI: آلاف الجنود الإسرائيليين ينسحبون من مختلف مناطق قطاع غزة بينما يواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصفه فيما عاد السكان إلى جباليا بعد الإنسحاب الكلي للواء جفعاتي بعد ثلاثة أشهر من النزوح