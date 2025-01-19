الوكالة الوطنية للإعلام: عملية تجريف في محيط منطقة "باب الثنية" شرق سهل مرجعيون

آمال شحادة للـLBCI: آلاف الجنود الإسرائيليين ينسحبون من مختلف مناطق قطاع غزة بينما يواصل سلاح الجو الإسرائيلي قصفه فيما عاد السكان إلى جباليا بعد الإنسحاب الكلي للواء جفعاتي بعد ثلاثة أشهر من النزوح

السابق