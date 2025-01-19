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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن
آخر الأخبار
2025-01-19 | 10:42
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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يتسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن
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