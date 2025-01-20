مارك ضو للـLBCI: الانتخابات البلدية يجب أن تحصل ضمن المهل الدستورية والحكومة الالكترونية ضرورية والحكومة المقبلة أمام تحديين الأول هو تنفيذ الملفات الحالية والثاني هو الانتقال نحو القوانين الجديدة

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