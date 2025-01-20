ترامب: أولويتنا هي أن نخلق أمة منتجة وحرة وستكون أميركا أقوى ومتميزة أكثر من أي وقت سابق وحكومتنا تواجه مشكلة ثقة وهي لا تستطيع أن تواجه مشكلة بسيطة في المنزل وفاشلة في تأمين حقوق المواطنين وتسمح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول الحدود

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