الحاج للـLBCI: نحترم معيار المداورة في الحكومة ولن نقبل اي مفهوم قديم وبالٍ يُعطّل سير الأمور

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المفوض الأمميّ السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: أكثر من 450 ألف سوريّ عاد إلى ديارهم خلال الازمة اللبنانية ونحتاج الى أن ندعمهم لنؤكّد أنّ عودتهم حتمية وكان لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا وسألتقي بميقاتي وسلام للبحث أكثر في هذا الملف