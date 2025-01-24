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o
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o
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ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
آخر الأخبار
2025-01-24 | 15:07
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ميشال دويهي للـLBCI: لا مشكلة لديّ بأن تبقى وزارة المالية مع مواطن شيعي أو مواطنة شيعية ولكن لديّ مشكلة اذا كان هذا الشخص محسوبا على ثنائي "أمل" و"حزب الله"
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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فياض للـLBCI: ملف النفط والغاز لن يتقدم الا في حال توفر ظروف ترضى عنها دول الخارج وما تقوم به توتال ينتقص من سيادة لبنان وهناك عدد من الأمور المتعلقة بتنشيط استكشاف النفط والغاز لم تتبناها الحكومة
فياض للـLBCI: في نهاية فترة التنقيب بدات الحرب الاسنادية ما اجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية
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