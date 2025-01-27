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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة الرهائن الثلاثة والثلاثين و25 منهم أصل 33 رهينة في القائمة أحياء
آخر الأخبار
2025-01-27 | 09:03
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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: حماس قدمت بعض التفاصيل حول الأحياء والأموات بين قائمة الرهائن الثلاثة والثلاثين و25 منهم أصل 33 رهينة في القائمة أحياء
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