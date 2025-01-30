الياس جرادي لـ"جدل": لا أعتقد أنه اذا كانت الحكومة سياسية أو تكنوقراط أو مطعّمة قد تصنع فرقا فما يصنع الفرق هو ممارسة الحكم

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