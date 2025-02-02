قاسم: مشهد عودة أهل الجنوب يعبّر عن موقف تحرير شعبي ونحن لم نتحدّث عن نصر مطلق والنصر الذي نتحدث عنه هو أن إسرائيل لم تستطع إنهاء المقاومة

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