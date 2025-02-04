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أنباء عن اندلاع حريق بمستودع نفايات مصفاة لشركة مارون للبتروكيماويات بإيران

آخر الأخبار
2025-02-04 | 04:00
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أنباء عن اندلاع حريق بمستودع نفايات مصفاة لشركة مارون للبتروكيماويات بإيران
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أنباء عن اندلاع حريق بمستودع نفايات مصفاة لشركة مارون للبتروكيماويات بإيران

 
 
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