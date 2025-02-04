باسيل: على الحكومة أن تحصل على ثقة المجلس النيابي وأن تكون على تعاون ايجابي وبناء معه وأن تكون مبنية على أسس سياسية واجتماعية صلبة وأن تكون مدعومة من كتل سياسية قوية

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