مستشار كبير لرئيس وزراء قطر في مقابلة مع فوكس نيوز: لا بد من جهود دولية في الشرق الأوسط ومن السابق لأوانه الحديث عن الفلسطينيين والنزوح ولا نعرف كيف ستنتهي الحرب

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