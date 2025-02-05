أحمد الخير لـ"حوار المرحلة" عن اعطاء وزارة المال لثنائي "أمل" و"حزب الله": أنا مع تطبيق ما نص عليه اتفاق الطائف فهل نص الطائف على أن هناك وزارة محددة لفريق على حساب آخر؟ بالطبع لا

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