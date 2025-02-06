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حماس: نرفض تصريحات ترامب جملةً وتفصيلًا والفلسطينيون لن يغادروا غزة
آخر الأخبار
2025-02-06 | 08:46
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حماس: نرفض تصريحات ترامب جملةً وتفصيلًا والفلسطينيون لن يغادروا غزة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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