ساسين للـLBCI: لبنان يحتاج إلى إعادة إعمار للجنوب وإعادة إعمار إقتصادية والتمويل لا يأتي من الداخل في حين أنّ الخارج يضع شروطًا علينا اتباعها مقابل التمويل وهو يطالب بحصرية السلاح ووجود حكومة غير راضخة لأيّ معادلة

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