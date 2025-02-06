الصليب الأحمر يسلّم جثة عنصر من هيئة تحرير الشام للهيئة عند معبر جوسي الحدودي ضمن المرحلة الأولى من التبادل

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام ضهر البيدر أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية

ساسين للـLBCI: زيارة الفريق الأميركيّ بيروت قد تكون استطلاعية فإدارتنا في لبنان جديدة كما أنّ الموفد جديد لذلك لا أتوقّع أن تعطي هذه الزيارة نتيجة قبل تشكيل الحكومة