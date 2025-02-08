مسؤول لرويترز: فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة في طريقه لتسلم الرهائن الإسرائيليين من حماس

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الأمين العام لـ"الكتلة الوطنيّة" ميشال الحلو للـLBCI: تصريح الموفدة الأميركية أمس كان مهينا للبنانيين بشكل عام فإسرائيل دولة عدوة وإسرائيل دمّرت بلدنا