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الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 6 أسرى محررين إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي الصعب

آخر الأخبار
2025-02-08 | 06:31
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الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 6 أسرى محررين إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي الصعب
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الهلال الأحمر الفلسطيني: نقل 6 أسرى محررين إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي الصعب

 
 
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