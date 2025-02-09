نتنياهو: أعطيت تعليمات بألا يقترب أحد من المنطقة الأمنية وسننفذ الاتفاق بحزم ونتوقع من حماس أن تفي بالتزاماتها

الرئيس عون لوزير الخارجية الجزائرية: سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين ولبنان ممتن لمواقف الجزائر الداعمة لقضاياه خصوصاً في مجلس الأمن الدولي

الرئيس عون لوزير الخارجية الجزائرية: سنعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين ولبنان ممتن لمواقف الجزائر الداعمة لقضاياه خصوصاً في مجلس الأمن الدولي

نتنياهو لفوكس نيوز: الرئيس ترامب قال إن إسرائيل صغيرة جدا وهو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك