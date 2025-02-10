قاسم هاشم للـLBCI: الإستقرار يبدأ من الإستقرار السياسي بالدرجة الأولى ومن هذا الإستقرار يمكن أن نرى إستقرارا إقتصاديا وإجتماعيا والمطلوب التعاطي مع الملفات انطلاقا من مصلحة لبنان وهذه مسؤولية القوى السياسية والكتل النيابية في كيفية تسهيل مهمة الحكومة

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