وزير الطاقة لـ"عشرين 30": القوات رشحتني وأفتخر بهذا الأمر فالناس تقول ان مسيرة وزراء القوات بالحكومات السابقة كانت مسيرة جيدة ونظيفة وعلى الصعيد الشخصي أنا أتفق مع القوات على القضايا السيادية وعلى الرغبة بالاصلاح ولدي علاقة شخصية قديمة مع سلام

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