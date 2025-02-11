المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة

المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة

المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا ارادة للـLBCI: نحن تنظيم مهني وليس حزبيا وبالتالي لا وزراء لدينا بالحكومة وبعض الوزراء كانوا أعضاء في منظمتنا وذلك لأن عملنا يستقطب أشخاصا يعملون في الشأن العام وبالتالي هي مكان طبيعي لأشخاض مؤهلين أن يكونوا وزراء