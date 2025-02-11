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o
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المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد
آخر الأخبار
2025-02-11 | 03:12
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المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: كنا نتمنى أن يكون وزير المالية خارج اطار ثنائي امل - حزب الله وللاسف ياسين جابر كان في لجنة المال والموازنة حين كان تعمل ضد خطة لازارد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا ارادة" ديانا منعم للـ LBCI: اتمنى ان لا يكون هناك من محاولات "للّعب على الكلام" فلبنان بحاجة الى ثلاثية جديدة: جيش شعب دولة
المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا ارادة للـLBCI: نحن تنظيم مهني وليس حزبيا وبالتالي لا وزراء لدينا بالحكومة وبعض الوزراء كانوا أعضاء في منظمتنا وذلك لأن عملنا يستقطب أشخاصا يعملون في الشأن العام وبالتالي هي مكان طبيعي لأشخاض مؤهلين أن يكونوا وزراء
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