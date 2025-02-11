السيسي يشدد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير سكانه

القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري

القرار الاول لرئيس الحكومة بعد التأليف الوزاري

القناة ١٢ الإسرائيلية: نتنياهو طلب من ترامب تأجيل الانسحاب من لبنان مرة أخرى وإسرائيل تعتقد أن الأميركيين سيسمحون بالتمديد لمنع حزب الله من العودة إلى الحدود