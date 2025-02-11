ترامب: لا أعتقد أنّ "حماس" ستجعل السبت موعدًا نهائيًا لإطلاق الرهائن

الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ستطبق اعتبارا من 12 آذار

الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ستطبق اعتبارا من 12 آذار

الأخبار: ليس هناك حتى الآن أي إطار رسمي واضح للتنسيق بين لبنان وسوريا بشأن وضع الحدود باستثناء اتصال التهنئة الذي أجراه جوزيف عون بأحمد الشرع الأسبوع الماضي