الرئيس تمام سلام بعد لقائه رئيس الجمهورية: نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة ونأمل أن تسود أجواء التعاون لما فيه خير البلد

رويترز: ترامب يستعد للمشاركة في مؤتمر تدعمه السعودية في ميامي

رويترز: ترامب يستعد للمشاركة في مؤتمر تدعمه السعودية في ميامي

مصدر حكوميّ لرويترز: الحكومة الألمانية وافقت من حيث المبدأ على المشاركة في مَهمة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبيّ في قطاع غزة