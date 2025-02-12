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قائد الجيش بالنيابة يتفقد قيادة لواء المشاة السابع وعددًا من الوحدات في الجنوب

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2025-02-12 | 11:43
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قائد الجيش بالنيابة يتفقد قيادة لواء المشاة السابع وعددًا من الوحدات في الجنوب
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قائد الجيش بالنيابة يتفقد قيادة لواء المشاة السابع وعددًا من الوحدات في الجنوب


تفقَّدَ قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج – مرجعيون، حيث تتمركز أيضًا سرية من فوج المغاوير، واجتمع بالضباط والعسكريين واستمع إلى إيجاز من قائد اللواء حول المهمات المنفذة ضمن قطاع المسؤولية بغية استكمال الانتشار وبسط سلطة الدولة بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي، والعمل على تطبيق القرار ١٧٠١ بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة في لبنان.

بعدها انتقل إلى مركز الماري التابع للّواء، حيث أشاد بالجهود المتواصلة التي يبذلها العناصر في سبيل الوطن، مثمّنًا تضحيات الشهداء والجرحى.

كما تفقَّدَ المركز الإقليمي للأعمال المتعلقة بالألغام، ووحدة من فوج الهندسة، ووحدة من فوج الأشغال المستقل، في ثكنة عصام شمعون – النبطية، والتقى الضباط والعسكريين، واطّلع على مهماتهم ضمن إطار مواكبة عودة الأهالي إلى أراضيهم، معربًا عن تقديره لتضحياتهم في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة.
 
 
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