الديوان الملكي الأردني: الملك عبد الله الثاني شدد على ضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم وأبلغ ماكرون موقف الأردن الرافض محاولات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين

التالي

الرئيس عون لوزير خارجية البرتغال: لبنان يدعم المبادرة العربية للسلام ويرفض الطروحات التي تؤدي إلى حصول أي نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التي كرستها قرارات الأمم المتحدة