السفيرة النرويجية لدى لبنان هيلدا هارالدستاد نقلت رسالة من ملك النرويج هارالد الخامس إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على انتخابه وأكد حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين

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رئيس الجمهوريّة بحث أوضاع الجالية اللبنانية في ليبيريا ومالي خلال لقائه بالسفير اللبناني في البلدين هنري قسطون الذي استعرض معه العلاقات الثنائية مع كل مِن الدولتين