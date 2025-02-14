سعد الحريري في ذكرى استشهاد والده: من 20 سنة نزلتم الى هذه الساحة وقلتم للرئيس رفيق الحريري "رح نشتقلك" واليوم عدنا الى هذه الساحة لنقول لرفيق الحريري "اشتقنالك"

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سعد الحريري: أنحني أمام كل الشهداء من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت والضاحية وكل المناطق وأرفع رأسي بالتضامن الذي عبرتم عنه خلال الحرب عندما فتحتم بيوتكم للمنكوبين واستقبلتم النازحين وقلتم بالفعل وليس بالكلام إن لبنان واحد واللبنانيون جسم واحد