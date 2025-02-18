رويترز: بدء المحادثات بين مسؤولين روس وأميركيين في الرياض

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط جريحين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل

الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط جريحين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عمليات التمشيط من مركز المنارة المعادي في اتجاه منطقة كركزان شمال شرق بلدة ميس الجبل

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل فرض القوة بلا تسامح ضد أي إنتهاك من حزب الله وعازمون على توفير الأمن الكامل لكل بلدات الشمال