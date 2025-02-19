بو صعب لـ "حوار المرحلة": لم تصدر يوما عبارة "جيش شعب مقاومة" في البيانات الوزارية السابقة وهناك لعب على الكلام في البيان الوزاري الجديد وأدرس البيان لاتخاذ قرار إعطاء الثقة للحكومة من عدمه

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