الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
9
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
3
o
كسروان
10
o
متن
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
9
o
البقاع
0
o
الجنوب
9
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
3
o
كسروان
10
o
متن
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تعلن أنها استهدفت موقع إطلاق صاروخ في رفح في جنوب غزة
آخر الأخبار
2025-02-24 | 12:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إسرائيل تعلن أنها استهدفت موقع إطلاق صاروخ في رفح في جنوب غزة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
استهدفت
إطلاق
صاروخ
التالي
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: سنرفع اليوم العقوبات عن سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة وعلى أنفاق المطار باتجاه بيروت
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:42
منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv
خبر عاجل
13:42
منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv
0
أخبار دولية
13:23
ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع
أخبار دولية
13:23
ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:23
ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع
أخبار دولية
13:23
ترامب: الحرب في أوكرانيا قد تنتهي خلال أسابيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-23
نتنياهو: قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا
أخبار دولية
2025-02-23
نتنياهو: قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-23
مقدمة النشرة المسائية 23-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-02-23
مقدمة النشرة المسائية 23-2-2025
0
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية
علوم وتكنولوجيا
2025-02-19
"تايلوس"... علماء فلك يرسمون خريطة ثلاثية الأبعاد للغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-23
لغز ذهب فورت نوكس: بين تشكيك ترامب وماسك...
تقارير نشرة الاخبار
2025-02-23
لغز ذهب فورت نوكس: بين تشكيك ترامب وماسك...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
تقارير نشرة الاخبار
13:21
دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر
تقارير نشرة الاخبار
13:19
خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير
تقارير نشرة الاخبار
13:14
ارفعوا يدكم عن القضاء ليكون العدل بخير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ثقة لا ثقة او إمتناع... هكذا ستتوزع أصوات الكتل النيابية في جلستي الثقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!
تقارير نشرة الاخبار
13:12
حضرة النواب خُطَب جلسة الثقة ما لازم تتعدى الـ ١٠ دقايق!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مفاجآت الموسم الجديد من "أكرم من مين"
تقارير نشرة الاخبار
13:10
مفاجآت الموسم الجديد من "أكرم من مين"
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:07
مقدمة النشرة المسائية 24-2-2025
0
أخبار دولية
08:08
رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية لن تكون هناك مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
أخبار دولية
08:08
رسالة من نتنياهو إلى الإدارة الأميركية لن تكون هناك مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اخبار البرامج
15:02
وسام حنا عن تشييع نصرلله وصفي الدين: "الغارات الاسرائيلية اليوم مسخرة"... وهذا رأيه في المقاومة
اخبار البرامج
15:02
وسام حنا عن تشييع نصرلله وصفي الدين: "الغارات الاسرائيلية اليوم مسخرة"... وهذا رأيه في المقاومة
2
حال الطقس
01:07
كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
حال الطقس
01:07
كتل باردة تؤثر على لبنان... وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بالأيام المقبلة
3
أخبار لبنان
23:33
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
23:33
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
خبر عاجل
14:29
التحكم المروري: اعادة فتح السير على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت وحركة المرور طبيعية
خبر عاجل
14:29
التحكم المروري: اعادة فتح السير على جميع الطرقات والتقاطعات داخل العاصمة بيروت وحركة المرور طبيعية
5
أخبار لبنان
11:28
وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق
أخبار لبنان
11:28
وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق
6
اسرار
23:38
أسرار الصحف 24-2-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 24-2-2025
7
تقارير نشرة الاخبار
14:13
الثلوج تغمر لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:13
الثلوج تغمر لبنان
8
أخبار لبنان
04:16
دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان
أخبار لبنان
04:16
دار الفتوى تعلن موعد التماس هلال شهر رمضان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More