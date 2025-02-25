الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هادي ابو الحسن: مقدّر جدًا ما ورد في البيان الوزاريّ عن تأكيد وقف اطلاق النار وحصر السلاح لكن يجب اطلاق حملة ديبلوماسية مكثفة تجاه دول القرار لإلزام اسرائيل بالانسحاب الكامل وتحرير الاسرى

آخر الأخبار
2025-02-25 | 05:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هادي ابو الحسن: مقدّر جدًا ما ورد في البيان الوزاريّ عن تأكيد وقف اطلاق النار وحصر السلاح لكن يجب اطلاق حملة ديبلوماسية مكثفة تجاه دول القرار لإلزام اسرائيل بالانسحاب الكامل وتحرير الاسرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هادي ابو الحسن: مقدّر جدًا ما ورد في البيان الوزاريّ عن تأكيد وقف اطلاق النار وحصر السلاح لكن يجب اطلاق حملة ديبلوماسية مكثفة تجاه دول القرار لإلزام اسرائيل بالانسحاب الكامل وتحرير الاسرى

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحسن:

مقدّر

البيان

الوزاريّ

تأكيد

اطلاق

النار

السلاح

اطلاق

ديبلوماسية

مكثفة

القرار

لإلزام

اسرائيل

بالانسحاب

الكامل

وتحرير

الاسرى

LBCI التالي
هادي أبو الحسن خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: البيان الوزاري هو عقد ثقة بين الدولة والناس وواجبنا الوطني يحتم علينا مناقشة البيان بموضوعية على أمل أن تستطيع الحكومة تحقيق الوعد وتطلعات العهد
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:17

رئيس الموساد: لن نسمح لإيران بتنفيذ مخططها في القضاء على إسرائيل

LBCI
اقتصاد
10:10

وزارة المالية: ابرام ملحق لاتفاقية الوكالة المالية لسندات اليوروبوند

LBCI
أخبار دولية
10:10

29 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة في جنوب غرب أفغانستان

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نتنياهو: ندعم خطة الرئيس ترامب السماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:17

رئيس الموساد: لن نسمح لإيران بتنفيذ مخططها في القضاء على إسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
09:57

نتنياهو: ندعم خطة الرئيس ترامب السماح بحرية الاختيار في المغادرة وإنشاء غزة جديدة

LBCI
آخر الأخبار
09:56

نتنياهو: قبل عام قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما نقوم به بالفعل

LBCI
فنّ
09:45

في هوليوود... المهن الفنية والانتاجية تعاني من أزمة وجودية والسبب: الحرائق والذكاء الاصطناعي؟!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-01-08

عمرها 3 ملايين سنة... اكتشاف أولى الأدوات المستخدمة خلال عصور ما قبل التاريخ

LBCI
اخبار البرامج
2025-01-05

ماغي فرح حول توقعاتها لبرج الحمل لسنة 2025: "سنة غنية بالفرص والازدهار"

LBCI
أخبار لبنان
03:54

دوام الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد خلال رمضان

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-20

تعميم من سلام إلى المؤسسات العامة ومرافق الدولة لإخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

بعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري... هذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

إليكم أبرز محطات جلسة مناقشة البيان الوزاري في فترة قبل الظهر

LBCI
أخبار دولية
02:29

انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري... الشرع: وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة هو واجب وفرض

LBCI
ثقافة
13:35

نهضة فنية وثقافية عاشها لبنان منذ ستينيات القرن الماضي

LBCI
أخبار دولية
13:28

الإستعدادات للحوار الوطنيّ من دمشق... بالتفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مجمع نهاد نوفل على موعد مع الظهور الاخير لمنتخب لبنان قبل نهائيات كأس آسيا -جدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

دير قانون النهر تشيّع ابنها الامين العام لـحزب الله السيد هاشم صفي الدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

خطاب حزب الله السياسة طغت على العسكر

LBCI
أخبار دولية
13:16

على الجبهة السورية - الإسرائيلية... ذرائع متعددة تستند إليها تل أبيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:44

بعد انكفاء المنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
15:24

من دون اي خسارة لبنان يحسم صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كأس آسيا بتحقيقه انتصاره السادس على التوالي بعد فوزه على الامارات بنتيجة ٩١-٨٨

LBCI
خبر عاجل
14:54

ابو فاعور لـ عشرين 30: سنشارك عبر وفد رفيع المستوى في واجب العزاء ولم نشارك في التشييع لأننا ارتأينا أنه سيتخلّله كلام سياسي ننأى بأنفسنا عنه لعدم تحمّل وزر هذه المشاركة وجنبلاط يُبقي الاخلاقيات فوق السياسة ويجب التمييز بين المواساة والموقف السياسي

LBCI
أخبار لبنان
11:28

وزير الصّحة يُقفل الحضانات غدًا في المناطق الجبلية من علو 500 متر وما فوق

LBCI
خبر عاجل
13:42

منتخب لبنان يواجه الإمارت ضمن تصفيات كأس آسيا 2025 لكرة السلة... تابعوا المباراة في التاسعة مساء عبر الـLB2 و lbcgroup.tv

LBCI
آخر الأخبار
14:35

النائب السابق فارس سعيد لـ "عشرين 30": لم أتفاجأ من الحشود في التشييع أمس ولكن هل الحزب قادر على استثمار هذه القدرة بالمشروع اللبناني في الداخل؟

LBCI
اقتصاد
02:27

انخفاض في سعر صفيحتي البنزين... إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
12:16

الاجهزة الامنية الاسرائيلية: عشرات السوريين الراغبين بالعمل في اسرائيل سينقلون الى مستوطنات الجولان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More