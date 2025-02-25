وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نسمح بأن يصبح جنوب سوريا مثل جنوب لبنان

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بو صعب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: نأمل من الحكومة الحالية ومن مجلس النواب أن نتعاون لنظهر للبنانيين أن الظروف ممكن أن تختلف من خلال الحوار وبعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب