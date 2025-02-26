وليام طوق: لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم والحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة

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