السنيورة لـ"جدل": لبنان لا يريد ولا يستطيع أن يكون من الدول الأولى التي تطبع مع اسرائيل وعندما يدخل العرب بعملية تؤدي الى دولة فلسطينية مستقلة وتمثل الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية على أساس قاعدة المبادرة العربية للسلام عندها يمكن للبنان أن يشارك

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