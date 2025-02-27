السنيورة لـ"جدل": نريد علاقات سوية مع ايران مبنية على الاحترام وليس على التدخل وهم لديهم نظرية ولاية الفقيه ولا يجوز لنا أن نتدخل بنظريتهم ببلادهم لكنها أدت الى انفلاش ايران بالكثير من الدول ولم يحصل منها ايران ولبنان والعرب الا على الخسارة والخيبةر

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