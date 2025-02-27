حنين غدار لـ"جدل: سوريا أصبحت بتقدم بموضوع السلام مع اسرائيل أكثر من لبنان بغض النظر عن الضربات التي نراها والكلام اليوم هو أن لبنان أمام خيارين اما السلام أو الحرب وبالنسبة لادارة ترامب يترجم الأمر باختيار لبنان بين المحور الايراني أو المحور العربي

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