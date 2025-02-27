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العراق يرحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح ويعتبرها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

آخر الأخبار
2025-02-27 | 18:11
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العراق يرحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح ويعتبرها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة
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العراق يرحب بدعوة أوجلان حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح ويعتبرها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

 
 
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